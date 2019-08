foto | Par a fi simple, dar sunt cele mai utile: 6 soluții pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit atunci când ești descurajat/ă

15:30

Ai o pasiune căreia ești pregătit să te dedici 100%, iar atunci cand te gândești la ea parcă totul capătă sens? Bursa The Motans e aici pentru tine. Dacă știi cu siguranță ce vrei să devii, acum ai șansa să-ți realizezi visul cu ajutorul suportului financiar oferit de The Motans și Global Records. Cunoscuta trupă …