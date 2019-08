S-au deghizat în oameni ai legii și au efectuat „percheziții” în Șoldănești. CÂTI ani de pușcărie au primit personajele în cauză

13:15

"A fost ca un vis de când am încheiat turneul (de la Wimbledon). Chiar şi acum, trăiesc visul. M-am simţit optimistă şi încrezătoare pe teren, de parcă aş fi atins cel mai înalt nivel al tenisului'', a declarat Halep într-o conferinţă de presă în deschiderea turneului de la Cincinnati, relatează Agerpres. "Trebuie să continuăm. Fiecare zi e o zi nouă. Am câştigat Wimbledon-ul, dar lunea următoare toată lumea începe din acelaşi punct'', a comentat Halep motivaţia de a continua după un astfel de titlu. Halep a abandonat în sferturile de finală la Toronto, din cauza unei accidentări, în meciul cu cehoaica Marie Bouzkova, dar s-a antrenat luni la Cincinnati. "Am o mică accidentare, dar mă simt bine şi sunt optimistă. Primul meci va fi unul dificil", a spus Simona Halep, care va intra direct în turul secund, contra învingătoarei dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova şi spaniola Carla Suarez Navarro. "Sunt nerăbdătoare să joc miercuri şi să dau totul pe teren", a subliniat românca. "După Roland Garros, am luat toată presiunea negativă pe care o aveam după câştigarea unui Grand Slam. Primele şase luni ale acestui an au fost ceva mai relaxate, pentru că am încercat să îmi îmbunătăţesc jocul fără a mă gândi la rezultate. Asta m-a ajutat mult, iar când am ajuns la Wimbledon, am început să simt iarba cum nu am mai făcut-o până atunci. Am fost mai încrezătoare de la o zi la alta. A fost un proces, nu a fost nimic secret'', a dezvăluit Halep. Fostul lider mondial se află în căutarea ritmului de la Wimbledon înaintea turneului US Open, singurul de Mare Şlem la care nu a jucat finala, având obiectivul de a îmbina succesul din trecut cu ţelurile viitoare. "US Open este diferit, din cauza aglomeraţiei şi a atmosferei. E mai mult despre spectacol şi nu e uşor să te adaptezi. Sunt o persoană liniştită şi încerc să joc mai bine de la an la an. Am reuşit o semifinală în trecut şi am încredere că voi avea şansa să fac mai mult în viitor'', a subliniat Halep. Halep a enumerat care sunt obiectivele sale pe termen scurt, mediu şi luni: "Mai multe turnee (câştigate), mai multe Grand Slam-uri, dacă e posibil, să închei anul ca numărul unu. Dar cel mai mare este Olimpiada. Vreau o medalie acolo''.