Marina Tauber a depus o plangere pe numele lui Lilian Carp: „M-a atacat verbal la sedinta Parlamentului diin 26 iulie, m-a calomniat, folosind un limbaj care nici pe departe nu corespunde statutului de ales al poporului. Ne vedem in instanta de judecata!” - DOC

10:00

S-au deghizat in politisti, au intrat in casa unor oameni din Soldanesti si sub pretextul efectuarii perchezitiilor au vrut sa afle locul unde acestia isi tin banii. Au cerut gazdelor 5 mii de euro, iar pentru ca acestia nu au avut de unde sa le dea, i-au legat si i-au batut, furind toti banii pe care-i aveau