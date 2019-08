PSRM insistă pe semnarea unui nou acord cu blocul ACUM

11:00

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Iurie Leancă menționează că informațiile apărute în presă privind scoaterea din țară a 50.000 de euro au scopul să inducă lumea în eroare și să creeze percepția falsă că a încercat să scoată bani murdari, proveniți din surse ilegale.„Am mai zis că nu sunt un om bogat, dar nici sărac nu mă consider. Aceste salarii pentru care am muncit onest mi-au permis să plătesc și studiile copiilor, și să-mi cumpăr automobil, și să am o viață decentă, inclusiv să călătoresc în România, unde am mai multe activități, inclusiv politice. Sunt bani declarați 10 ani la rând în declarația mea de avere, sunt economiile mele câștigate corect. Și, în comparație cu alții, în această perioadă nu am fost vreodată șomer și nici n-am fost “ajutat de părinți”, a explicat Leancă, atașând și extrasul bancar, pentru a demonstra că banii au fost ridicați anume din contul indicat în declarația de avere.