Cumetriile lui Dodon la vârful statului continuă: cine și-a mai primit tainul de la președintele pro-rus

Igor Dodon este nașul de cununie al fiului lui Victor Gaiciuc, scrie anticoruptie.md. „Consider că Victor Gaiciuc are o experiență temeinică în organele securității statului. A deținut funcții de conducere, manifestând profesionalism, inclusiv în calitate de ministru al Apărării. Am deplină încredere în capacitatea domnului Gaiciuc de a garanta eficiența în activitatea Consiliului și de a contribui la întărirea sectorului apărării și securității naționale”, a comentat Igor Dodon. Generalul Victor Gaiciuc a avut o contribuţie importantă la obţinerea pilelor pentru preşedintele Igor Dodon la Moscova, au precizat pentru Anticorupție.md surse din domeniul militar. În timpul mandatului său la Bruxelles (2005–2009), acesta l-a cunoscut pe Dmitri Rogozin, care a deţinut, între 2008 şi 2011, funcţia de reprezentant permanent al Federației Ruse la NATO. Aceştia ar avea de atunci o relaţie strânsă. „Având calitatea de reprezentant diplomatic la NATO, ca şi dl Rogozin, ne-am întâlnit, am discutat în această perioadă, nu pot infirma acest lucru. Evident că fiecare şi-a apărat interesele statului său. Acesta este răspunsul meu în ce priveşte relaţia mea cu dl Rogozin. Am fost întotdeauna pentru relaţii bune cu Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă. Avem un parteneriat strategic cu Rusia, încheiat în 2001, care, prin valorificare, ar contribui la creşterea economiei Republicii Moldoda şi la rezolvarea conflictului transnistrean. Da, pe această dimensiune, există o părticică a aportului meu la stabilirea relaţiilor cu Federaţia Rusă”, a declarat Gaiciuc pentru Jurnal de Chișinău despre relațiile sale cu Rogozin. Victor Gaiciuc se află în relaţie de rudenie cu şeful statului. Igor Dodon este naş de cununie al fiului lui Gaiciuc din 2011. De asemenea, Victor Gaiciuc conduce o asociație neguvernamentală - Uniunea Ofițerilor din R. Moldova, care a jucat un rol important în organizarea manifestaţiilor PSRM şi ale Partidului Nostru în septembrie 2015. Centrul de Investigaţii Jurnalistice a arătat întro anchetă că Uniunea Ofiţerilor, condusă de Victor Gaiciuc, a organizat o campanie de denigrare împotriva candidatei la Președinție, Maia Sandu, concurenta, în 2016, a lui Igor Dodon, în cadrul alegerilor prezindențiale. Membrii organizaţiei au distribuit atunci în capitală şi în raioane pliante cu un conţinut defăimător la adresa Maiei Sandu. Preşedintele Uniunii Ofiţerilor din Republica Moldova a făcut declaraţii scandaloase în 2016 despre conflictul militar din estul Ucrainei. În cadrul unei conferinţe la Academia de Ştiinţe a Moldovei, Gaiciuc a menţionat că „exemplul Donbasului este demn de toată admiraţia”, având în vedere că rebelii din regiune au reuşit să opună rezistenţă armatei ucrainene.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md