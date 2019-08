170 de elevi olimpici au plecat în tabăra de odihnă de la Sulina, România

21:50

Publika TV a expediat o solicitare către FMI pentru a afla dacă Fondul Monetar Internațional este predispus să renegocieze Memorandumul de finanțare cu Republica Moldova, în contextul în care conducerea țării dorește să pună la discuție unele puncte din document. Publicăm răspunsul integral al FMI: „Dupa cum stiti, ultima misiune a FMI s-a aflat in vizita la Chisinau in perioada 6 iunie - 10 iulie 2019 si in cadrul ei s-a ajuns la un acord la nivel de experti asupra rezultatului negocierilor ce...