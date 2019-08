Năstase propune ca ziua de lucru să se înceapă cu o oră mai devreme (VIDEO)

06:30

Dacă vi s-a spus că trenul dvs. a şuierat, amintiți-vă – mai există avioane și iahturi. *** În copilărie, îmi era teamă că noaptea cineva stă sub pat şi mă poate apuca de orice parte a corpului care iese dincolo de pat. Am crescut. Mi-am luat o pisică la casă. Coșmarul s-a materializat. *** Astăzi am alergat după microbuz, m-am împiedicat, am căzut într-o băltoacă. Pe alături trecea un bărbat care