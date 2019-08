Acordarea compensațiilor pentru sinistrații din Otaci, combaterea pestei porcine africane și analiza solicitărilor autorităților publice locale cu privire la lichidarea consecințelor calamităților naturale – pe agenda Comisiei pentru Situații Excepționale

15:00

Premierul Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Forumului Național de Tineret „Tinerii transformă țara”, organizat în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Guvernul Republicii Moldova și UNICEF Moldova. Forumul Național de Tineret a fost instituit drept o platformă de dialog între guvern și organizațiile de tineret, centrele de tineret, tinerii neasociați și instituțiile responsabile de lucrul cu tinerii. Participanții au discutat problemele curente, au propus recomandări cu privire la împuternicirea economică a tinerilor, educația de calitate, servicii de sănătate pentru tineri și respectarea drepturilor acestora. În context, şefa Executivului a menționat că pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă tinerii și crearea unor oportunități de dezvoltare acasă este nevoie de o conlucrare eficientă pe mai multe dimensiuni – educație, locuri de muncă, antreprenoriat și participre civică. „Trebuie să îmbunătățim calitatea și relevanța educației. Știm că vă doriți flexibilizarea curriculumului, obiectiv pe care ni l-am propus, inclusiv prin pilotarea planului-cadru de alternativă în mai multe școli. Ne propunem, de asemenea, să transformăm învățământul profesional tehnic, așa încât el să devină util și atractiv pentru tineri, să pregătească specialiști necesari pe piața muncii, care, totodată, să poată obține venituri suficiente pentru un nivel de viață demn.”, a precizat Maia Sandu. Premierul Maia Sandu a accentuat că lupta împotriva corupției este un obiectiv primordial al Guvernului, combaterea corupției fiind o prioritare inclusiv la nivel universitar. Prim-ministrul a adus în discuție și necesitatea de a sprijini tinerii antreprenori, așa încât tinerii să-și poată deschide mai ușor afaceri, precum și de a îmbunătăți programul de stagii de practică în instituțiile publice și în companii, pentru ca tinerii să învețe lucruri necesare și aplicabile. „Îi felicit pe toți tinerii care s-au implicat până acum și îi invit la implicare pe cât mai mulți. Noi am promovat tinerii oriunde ne-am aflat. Am susținut crearea consiliilor elevilor în școli și am insistat ca administrațiile instituțiilor de învățământ să implice elevii în procesele de discutare a bugetului școlii. Am reușit să aducem tineri în Parlament și vă invit să discutați cu ei, căci ei promovează interesele voastre și puteți soluționa împreună multe probleme. Noi ne dorim ca dumneavoastră să rămâneți acasă, să găsiți cât mai multe oportunități aici, dar și să contribuiți la crearea oportunităților. Să lucrăm împreună pentru ca Moldova să devină un loc în care tinerii au oportunități de dezvoltare profesională și personală și se simt împliniți.”, a concluzionat Prim-ministrul Sandu.