Fecioarele nu o duc bine deloc cu banii, iar Vărsătorii ar fi cazul să își mai calce pe orgoliu. Ce ne prezic astrele în această săptămână?

18:50

Ești coordonator de voluntari sau dorești să obții experiență nouă în acest domeniu? Atunci participă la proiectul „Stand Up 4 Volunteering”, organizat de Fundația pentru Educația Non-Formală. Proiectul are drept scop oferirea de sprijin în dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor coordonatorilor de voluntari în implementarea corectă a politicilor de tineret, prin intermediul diverselor activități de abilitare … Articolul Ești coordonator de voluntari sau dorești să obții experiență nouă în acest domeniu? Participă la „Stand Up 4 Volunteering” apare prima dată în ZUGO.