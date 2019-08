Dupa ce au chefuit la nunta, intr-un restaurant din capitala, 47 de oameni s-au ales cu intoxicatie. Cei mai multi, printre care si mirele, sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase “Toma Ciorba” - VIDEO

21:00

Un groaznic accident produs in Romania, a luat viata a trei persoane. Victimele sunt un copil de trei ani, mama lui, care era insarcinata, dar si o batrana de 79 de ani. O masina, in care se aflau doi pasageri si soferul care era beat, a iesit de pe sosea, a daramat un gard si a spulberat familia care statea la o masa in curte - VIDEO