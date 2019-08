PSG a debutat in forta in noua editie a Campionatului francez de fotbal, impunandu-se cu 3 la 0 in fata lui Nimes. Pe parcursul intregului meci, fanii parizieni au scandat numele lui Neymar, aratandu-si nemultumirea fata de starul brazilian, care nu doreste sa mai joace pentru campioana Frantei - VIDEO

PSG a debutat in forta in noua editie a Campionatului francez de fotbal, impunandu-se cu 3 la 0 in fata lui Nimes. Pe parcursul intregului meci, fanii parizieni au scandat numele lui Neymar, aratandu-si nemultumirea fata de starul brazilian, care nu doreste sa mai joace pentru campioana Frantei - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md