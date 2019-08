Bookfest Chișinău. ”Cel mai important salon de carte din spațiul românesc”

16:15

„Consider că Victor Gaiciuc are o experiență temeinică în organele securității statului, a deținut funcții de conducere, manifestînd profesionalism inclusiv în calitate de ministru al apărării. Domnul Gaiciuc se remarcă și prin bogata sa activitate diplomatică, ca Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei și ca Reprezentant al Republicii Moldova la NATO. Prin desemnarea domnului Victor Gaiciuc în funcție, am deplină încredere în capacitatea domnului Gaiciuc de a garanta eficiența în activitatea Consiliului și de a contribui la întărirea sectorului apărării și securității naționale”, a scris Dodon. Precizăm că Victor Gaiciuc, după absolvirea Școlii de aviație din Harkov, în perioada 1978-1986, a fost pilot, pilot principal, comandant de patrulă, locțiitor de comandant de escadron al regimentului de aviație în districtele militare sovietice Zabaikalie și Belarus, scrie unimedia.info. În anul 1993, Victor Gaiciuc se reîntoarce în Republica Moldova, unde este numit în funcția de specialist principal, șef al Secției pentru pregătire umanitară a Direcției Instruire a Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Din anul 1994 este șef al Direcției Instruire. În baza votului de încredere acordat de Parlament, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, la data de 19 aprilie 2001, colonelul Victor Gaiciuc este numit în funcția de ministru al apărării în Guvernul Vasile Tarlev. La data de 12 ianuarie 2005, Victor Gaiciuc a fost numit în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei și de Reprezentant al Republicii Moldova la NATO. De asemenea, la 16 decembrie 2005, i s-a adăugat, prin cumul, și funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos, cu reședința la Bruxelles. Gaiciuc - out, Albu - in? Locul lui Victor Gaiciuc în Parlament ar putea fi ocupat de Adrian Albu. Acesta a fost numit la 10 iunie în funcția de Secretar general al Legislativului. Albu a fost numit în funcție prin decretul Zinaidei Greceanîi. Potrivit legislației, Secretarul general al Parlamentului se numeşte în funcţie de către Preşedintele Parlamentului, cu consultarea prealabilă a Biroului permanent şi cu avizul Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi. Secretarul general este asistat de adjuncţii săi, cărora le poate delega o parte din atribuţiile sale.