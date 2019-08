Militarii Armatei Naţionale se instruiesc în Germania

11:10

„Pe drumurile Moldovei domină o dezordine poliţienească de care nu am mai văzut din anii 90. Radare la fiecare 2 km, capcane, „Dacii” camuflate prin tufari, opriri de cîte 6 ori pe zi, cu întrebări debile (de exemplu, ce fac pe autostrada Bălţi, la care nici nu găseşti cum să răspunzi imediat). Prezentaţi documente – aşa, de foaie verde. Nu-mi mai amintesc de aşa prostism şi racket obraznic.Și asta durează deja de o lună. Cine este responsabil pentru asta? Cui raportează? FMI-ului? Poate-i scriem ambasadorului SUA? Tovarășe ambasador general! Vă rugăm să luați măsuri, chiar este imposibil să desfăşori propagandă și riscuri hibride pentru că eşti oprit la tot pasul!P.S. Nu am încălcat nimic, nu am primit amenzi. Dar aceasta deja nu este poliția.