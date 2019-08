CEC a convocat o ședință cu secretarii de sector din Chișinău și consiliile locale din suburbii

08:15

-FECIOARĂ Se poate să vă treziţi c-o invitaţie în străinătate, fie şi doar pentru weekend, dar care să vă încânte c-aveţi chef de respiro. Vi se oferă un proiect care să vă repună în centrul atenţiei şi o să găsiţi câteva motive să vă implicaţi, printre care şi banii, dar şi nevoia de a lucra şi altceva. -BALANŢĂ Prezenţa cuiva o să vă răscolească nişte amintiri care să vă determine poate, să luaţi o decizie referitoare la viaţa de cuplu. Se pare c-o să luaţi o decizie referitoare la spaţiul locuibil, la o mutare, poate plecaţi din ţară, pentru mai multă vreme sau doar în concediu. -SCORPION E posibil să luaţi nişte bani cu care să acoperiţi nişte lipsuri, c-aţi avut tot timpul alte priorităţi şi n-aţi avut timp şi de voi. O să vă bucuraţi de un succes, sunt lucruri pentru care-aţi muncit mult şi-abia acum încep să se vadă rezultatele şi-o să primiţi o recompensă. -SĂGETĂTOR Se-anunţa o sumă restanta de bani pe care ar fi minunat dac-aţi primi-o în sfârşit, pentru că vi se cuvine, nu e un cadou. E un moment bun să vă reinventaţi, să vă exprimaţi şi altfel c-o să vă asiguraţi succesul, dacă o s-aveţi curaj să ieşiţi din zona de confort. -CAPRICORN Sunt câteva aspecte legate de sănătate care se cer rezolvate şi dacă nu vă duceţi la medic o să se complice situaţia. Vă contactează nişte parteneri de afaceri să-ncepeți lucrul la ceva care-o să v-asigure bani pe o perioadă mai lungă de timp şi o să fie convenabilă oferta. -VĂRSĂTOR Relaţia de cuplu se poate rescrie şi ea fila cu filă, ca şi cariera şi o să fiţi împliniţi pe toate planurile. O să aveţi prilejul să puneţi în parctica o parte, măcar, dintre ideile voastre, dacă nu pe toate şi o să vă restartaţi, daţi refresh carierei. -PEŞTI Poate plătiţi nişte taxe şcolare, se observă nişte eforturi financiare pentru casa şi familie - lucruri obligatorii. Se adună bani şi din salariu şi din colaborări şi o să aveţi cu care să mai plecaţi câteva zile în concediu sau să vă cumpăraţi diverse lucruri mai scumpe. -BERBEC E posibil să-ntâlniţi pe cineva, chiar şi-n grupul de colegi, cu care să porniţi pe un drum comun, să vă şi căsătoriţi dacă merge bine. Sunteţi inventivi, o să daţi drumul proiectelor de tot felul şi vedeţi ce prinde cel mai bine în perioada asta, ca să fie cu eficienţă maximă. -TAUR Poate angajaţi o firmă să se ocupe de raparatiile casei, de o reamenajare - dacă sunteţi ocupaţi sau vreţi o mână de profesionist. Voi puteţi face o schimbare de macaz să-ncepeti o perfecţionare, sau să practicaţi, deja, o altă meserie, să vă sporiţi veniturile. -GEMENI O să puteţi recupera banii, chiar şi pe cale juridică, în cazul în care datornicii nu au nicio reacţie, se fac că plouă. Vă daţi întâlnire cu nişte parteneri de afaceri care vin cu propuneri de muncă, proiecte, colaborări şi faceţi o selecţie, să vedeţi ce ar fi mai convenabil. -RAC Poate vă asociaţi cu nişte oameni, măcar pentru o perioadă scurtă de timp, să colaboraţi la ceva care să vă suplimenteze veniturile. Or să vi se aprobe nişte cereri şi vi se restituie ce-i al vostru, sau primiţi ceva nou pentru care v-aţi zbătut multă vreme, o maşină de serviciu, un salariu mărit sau alte înlesniri.