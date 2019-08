Zonă turistică a Spaniei, evacuată din cauza incendiilor care ameninţă mai multe oraşe

09:05

Dr. Barbara Sampson, medicul legist şef al oraşului New York, este de părere că Jeffrey Epstein, un om de afaceri cu legături cu o serie de politicieni, inclusiv Donald Trump şi Bill Clinton, s-a sinucis prin spânzurare în celula sa, informează cotidianul The New York Times, citând un oficial, potrivit Mediafax.