Mai multe restaurante din Chișinău își vor sista activitatea pentru a protesta față de mărirea TVA. Ministerul Finanțelor rămțne pe aceeași poziție și nu vrea sa că coboare taxele

„Când, într-o noapte, ia aşa pe la două, vine sestriţa la mine şi începe a mă zgâlţâna să mă trezească. Da’ eu târziu am adormit, că fata ceea a mea parcă a ştiut: aşa a răcnit că n-am putut să mă hodinesc nici un fir. Ieşi, zice, până în tindă. Când ies, miliţioneru şedea şi mă aştepta pe mine. Cică, să merg cu dânsul. Da’ eu atunci aşa m-am spăriet: unde să mă duc eu, o femeie, la vreme de noapte? Cu un om, eu sângură! Zic, nu merg, da’ el: nu, ai să mergi! Da’ unde-ai să mă duci? La selsovet, îmi răspunde. Eu atuncea am zis să-mi iau şi copilul, că-i mic şi nu ştiu cât am să stau acolo. Da’ el unde face: nu-l lua, că ai să vii degrabă, năcealnicu are să te întrebe câteva cuvinte şi pe urmă te întorci. Merg, dar. Da’ selsovetu-i, de fapt, la Năpădeni, tare-i departe. Mergem noi cât mergem şi de la un timp îl întreb unde mă duce, că mă gândeam: ce selsovet mai lucrează la aşa oră? Da’ el, adică miliţioneru, zice: mergi înainte şi a vrut să mă ieie de subsuoară. Da’ eu nu l-am lăsat. Mă gândeam în diferite feluri: eu sunt femeie şi mai este mult până vom ajunge. Să mă scuzaţi, da’ vă spun drept: am văzut o fântână şi îmi da în gând să mă duc să mă izbesc în fântâna ceea. Şi de noapte era noapte, nu cânta măcar un cucoş ori să iasă vreun câine să hămăie. Nu se auzea nici ţipenie! Zic, Doamne!, ce mai este şi asta, de nu mai am hodină nici ziua, nici noaptea!…”