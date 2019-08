Accident cu 2 morti in Tulcea. IMAGINI SOCANTE: soferul a transmis totul live pe Facebook - VIDEO

15:00

Renato Usatii face glume pe sema ministrului de Interne. Acesta a atasat poza lui Andrei Nastase pe panoul persoanelor date in cautare din sectorul Buiucani al cpitalei: „Am vazut ca ministrul de Interne umbla in uniforma, ca si cum ar fi un politist. Eu consider ca lui i-ar merge o uniforma mai serioasa” - FOTO/VIDEO