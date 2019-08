(FOTO) A apărut mișcarea politică așteptată în ultimii 30 de ani! Unitatea, diaspora și familia, prioritare!

15:00

30 de voluntari anticorupţie din Republica Moldova şi România au ales să îşi petreacă vacanţa la şcoala de vară „Tinerii împotriva corupţiei", organizată în perioada 21-28 iulie, la Vadul lui Vodă. Ghidaţi de ofiţeri anticorupţie de la Chişinău şi Bucureşti, participanţii se vor familiariza cu mecanismele de prevenire şi combatere a corupţiei şi a