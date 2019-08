Renato Usatii, dupa ce a vazut in presa ca fotografia sa se afla pe panoul persoanelor date in cautare din sectorul Buiucani al capitalei: „Eu am crezut ca Inspectoratul de aici a decis sa-mi faca reclama gratuita inainte de alegeri, ca sa nu cheltui bani pe billboard-uri” - VIDEO

Renato Usatii, dupa ce a vazut in presa ca fotografia sa se afla pe panoul persoanelor date in cautare din sectorul Buiucani al capitalei: „Eu am crezut ca Inspectoratul de aici a decis sa-mi faca reclama gratuita inainte de alegeri, ca sa nu cheltui bani pe billboard-uri” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md