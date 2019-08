Lilia Iacub – ÎN AUSTRIA: „Păcat că lumea nu ne cunoaște. Am misiunea de a scoate Moldova din umbră”

Femeia de afaceri Lilia Iacub, cea care personalizează obiecte cu cristale, și-n acest an a mers în Austria, la seminarul Swarovski Crystal 2019. Ea a ajuns la concluzia că Republica Moldova e foarte puțin cunoscută peste hotare, informează SHOK.md. „Prezenta și in acest an – onorata ma simt este puțin spus – mai ales când […]

