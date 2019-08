Să fie adevărat că REGII VĂMII revin în forță sub patronajul NOII GUVERNĂRI de la CHIȘINĂU

08:30

Dorin Chirtoaca Cu PG, CNA si CC ne-am lamurit. Fara oameni de-ai lui Plahotniuc si Dodon nu s-a putut. Altii, care nu au colaborat sub nicio forma cu Plahotniuc, nu au trecut “filtrele”. ACUM a venit si randul Curtii de Apel. Dorin chirtoaca Va amintesc, ca in anul 2014, am...