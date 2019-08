Protest în Piața Victoriei din București, la un an de la reprimarea violentă a protestelor din 10 august

Se împlinește un an de la violențele din Piața Victoriei, de la primul miting al diasporei. Anul trecut, românii din străinătate și nu numai ei veneau în număr impresionant în fața Guvernului pentru a își striga nemulțumirea. Un miting masiv, la care participau atunci peste 100 de mii de oameni și unde am văzut ciocniri fără precedent între jandarmi și protestatari. A trecut un an de atunci, iar anchetele penale nu au stabilit nicio vinovăție. Ba mai mult decât atât, oficialii care au rezistat peste an vorbesc, în continuare, despre o tentativă de lovitură de stat.

