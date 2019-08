O stradă din sectorul Ciocana va rămâne fără lumină pe 11 august

18:45

Potrivit publicaţiei Page Six, vedeta pop a fost acuzată de compozitorul Steve Ronsen de plagiere a cântecului său 'Almost' pentru a crea 'Shallow', inclus în coloana sonora a filmului 'A star is born' şi care a câştigat, printre alte premii, Oscarul pentru cel mai bun cântec şi Globul de Aur la ediţiile din acest an. Se pare că Ronsen şi avocaţii lui au depus o plângere împotriva câştigătoarei a noua premii Grammy în care reclamă indemnizaţii de "milioane de dolari" pentru a fi copiat o secvenţă de trei note ce apar în cântecul său din 2012 şi care are cel puţin 300 de vizualizări pe platformele de ˜streaming în care a fost postat. Fragmentul din cântec pus la îndoială, care corespunde versului "I'm falling" din piesa cântată de Lady Gaga şi Bradley Cooper nu a părut suficient pentru a fi reţinut ca probă de plagiere, potrivit renumitului avocatului angajat de artistă, care a declarat că cele trei note apar şi în alte cântece cunoscute public, precum 'Dust in the wind' de Kansas (1978), astfel încât clienta sa nu are de gând să cedeze. Într-o declaraţie ulterioară, avocatul a declarat că "Ronsen şi reprezentantul său încearcă să câştige bani uşor pe seama unui artist de succes", ceea ce este "un lucru ruşinos", iar în cazul în care avocatul compozitorului nu renunţă, Lady Gaga "va lupta în justiţie până la capăt". Din păcate nu este prima dată când artista newyorkeză se confruntă cu astfel de probleme. În urmă cu câţiva ani, Lady Gaga a fost acuzată că a copiat de la alţi artişti cântecele sale 'Judas' (2011) şi 'Born this way' (2011), deşi în ambele cazuri situaţia s-a rezolvat în favoarea ei.