Mașini, case și afaceri. Averea noilor adjuncți ai Procuraturii Generale, selectați de Dumitru Robu

10 august 2019, marele protest al diasporei. Primii protestatari au ajuns în fața Guvernului de la ora 7 dimineața. Se împlinește un an de când sute de oameni nevinovați au fost umiliți, bătuți și agresați. Iar acei oameni așteaptă de un an de zile să fie pedepsiți cei vinovați. Nimeni nu răspunde azi penal pentru ce s-a întâmplat anul trecut. Protestul este planificat să se desfășoare la București, în mai multe orașe din România și în diasporă. Articolul 10 august 2018 vs 2019. Circa 250.000 de români vor protesta astăzi, la București, împotriva guvernului apare prima dată în #diez.