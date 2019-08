Vremea pentru 10 august

20:00

Variety a dat publicităţii marţi lista Power of Young Hollywood (Puterea Tânărului Hollywood) 2019 stabilind personalităţile aflate la început de carieră care au marcat industria divertismentului în ultimul an. „Pot să fie cântăreţi, actori sau vedete YouTube, dar au un lucru în comun: au o creativitate care îţi taie respiraţia”, notează cei de la Variety, citați de Descoperă. Lista din 2019 include actori nominalizaţi pentru premiile Emmy, precum Jharrel Jerome din serialul Netflix „When They See Us”, Joey King din „The Act” de la Hulu şi Sophie Turner şi Maisie Williams din ultimul sezon al seriei „Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor” de la HBO. Dintre cei mai influenţi tineri nu lipsesc vloggeri consacraţi pe YouTube ca David Dobrik, Makenna Kelly şi JoJo Siwa, fiecare adunând milioane de abonaţi. Dintre muzicieni sunt remarcate membrele trupei K-Pop Blackpink, rapperul Juice WRLD şi interpreta Billie Eilish. O secţiune specială este dedicată tinerilor de la care se aşteaptă să fie în prim plan în perioada următoare. Printre aceştia se numără actori ca Julia Butters, din filmul lui Quentin Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”, Angourie Rice din „Spider-Man: Far From Home” şi Diana Silvers din peliculele independente „Booksmart” şi „Ma” dar şi tinerele actriţe din seria „Euphoria”, Storm Reid, Zendaya şi modelul trans Hunter Schafer. De pe listă nu lipsesc nici Indya Moore, din „Pose”, Ian Alexander, din „OA”. Lista îi mai numeşte printre speranţe pe interpretul country Mason Ramsey şi pe Zhavia de pe coloana sonoră a peliculei „Aladdin”.