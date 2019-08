Stopam pesta porcina africana cu o galeata de dezinfectant. Cel putin asa se intervine in satul Gotesti din Cantemir, unde la intrarea in localitate inspectorii au adus un covor, pe unde trec masinile, care este stropit, din cand in cand, cu o solutie - VIDEO

