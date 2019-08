Victor Stepaniuc: „Dacă lipsa de progres va fi evidentă, nu are sens o asemenea guvernare”

Liderii parlamentari ai socialiștilor și chiar președintele Igor Dodon au cerut săptămâna aceasta semnarea de urgență a unui nou acord de coaliție cu ACUM, după ce câțiva deputați ai acestui bloc au făcut opinie separată în mai multe chestiuni, votând altfel decât a decis majoritatea parlamentară. Li s-a răspuns că în democrație opiniile diferite trebuie acceptate și respectate. Este prima dispută publică semnificativă între socialiștii pro-ruși și proeuropenii din blocul ACUM, de la formarea majorității lor parlamentare în luna iunie. Politologul Victor Stepaniuc, despre care se spune că este apropiat socialiștilor, sugerează că este mare nevoie de acest document și că el ar trebui să fie confidențial.Victor Stepaniuc: „Eu cred că un asemenea document trebuia semnat din start.”Europa Liberă: A fost unul temporar.Victor Stepaniuc: „A fost unul temporar, dar el a fost semnat din fugă, probabil că trebuia mai bine concretizat. Acum, după ce s-au epuizat câteva luni și s-a văzut în ce condiții acționează - fiindcă trebuie să recunoaștem că totuși sunt forțe politice cu viziuni și asupra economiei, și asupra politicii interne și externe destul de diferite - se cere un asemenea document. Desigur, un program al Guvernului nu întotdeauna poate include toate momentele, discuțiile, testarea cadrelor, principiile de funcționare a anumitor compromisuri ș.a.m.d.Guvernarea trebuie să fie mai eficientă decât fosta. Dacă ea nu va fi, ea nu va avea niciun rost...În cazul de față, mie mi se pare această chestiune rezonabilă, cel puțin din două puncte de vedere. Primul – guvernarea trebuie să fie totuși mai eficientă decât fosta guvernare. Dacă ea nu va fi mai eficientă, desigur ea nu va avea niciun rost. E important că ambele grupări – și socialiștii, pe de o parte, și Blocul ACUM - au în viitorul politic numai să piardă. Al doilea moment – sunt mai multe evenimente politice care trebuie să aibă loc în viitorul apropiat: alegerile prezidențiale anul viitor, alegerile locale din toamnă...”Europa Liberă: Pentru alegerile din toamnă, alegerile generale locale, ei au spus că ar trebui să existe un pact de neagresiune și se pare că ambele tabere sunt de acord. Victor Stepaniuc: „Toate nuanțele acestea trebuie fixate într-un document care, în viziunea mea, trebuie să fie totuși confidențial...” ​Europa Liberă: Adică să nu-l cunoască opinia publică?Victor Stepaniuc: „Vă spun ca politician și ca politolog că asemenea documente confidențiale sunt semnate în foarte multe țări. Nu întotdeauna societatea trebuie să cunoască toate nuanțele, fiindcă tot timpul apar conflicte suplimentare. Dacă această guvernare se vrea mai bună decât fosta guvernare, ea nu trebuie în fiecare zi să vină cu declarații. Vreau să vă spun că funcția unui Guvern, funcția unui ministru nu este de a face declarații și în fiecare seară a sta la televizor și a vorbi lucruri la general. De fapt, societatea așteaptă de la dânsul eficiență și rezultate. Nu se fac rezultatele strigând Parlamentul asupra Guvernului și Guvernul asupra sistemului judecătoresc, ceea ce își permit să facă și unii deputați, și unii mari funcționari de stat.În acest sens, eu văd acest document ca unul de principiu, care trebuie să fie semnat și, până la urmă, pe noi toți, societatea, trebuie să ne deranjeze numai lipsa de progres. Dacă lipsa de progres va fi evidentă, nu are sens o asemenea guvernare. Până acum, eu consider că această guvernare, venită două luni de zile în urmă, are posibilitatea, are potențialul să miște lucrurile înainte cu toate criticile care vin înspre ambele tabere - că alegătorii ambelor tabere astăzi sunt nemulțumiți: și de promovarea cadrelor, și de vorbărie multă, și de prea multe declarații, și de ineficiență, și de felul cum Procuratura nu funcționează, cum foarte lent se modifică legislația. Adică pretențiile sunt reciproce, din ambele părți, dar dacă privim lucrurile obiectiv, noi ca alegători trebuie să le dăm o șansă, este o bună practică și în Occident – 100 de zile sau 6 luni, sau, de fapt, 1 an – guvernarea, în principiu, nu prea este criticată. Până la urmă, la adoptarea bugetului pentru anul viitor, când se fac totalurile anului financiar-bugetar, se vede foarte bine – sunt salarii, sunt locuri de muncă, este creșterea bugetului, este creșterea numărului locurilor de muncă ș.a.m.d. Abia după asta, de fapt, partidele politice peste un an încep să critice guvernarea respectivă și să-i ceară demisie, să-i ceară responsabilitate ș.a.m.d. În cazul de față mie mi se pare că lucrurile în principiu merg pozitiv, deoarece ceea ce a lăsat fosta guvernare este tragic, să spunem așa, pentru societate și lucrurile respective, și deoligarhizarea, despre care câțiva politicieni vorbeau că au s-o facă în câteva luni de zile, era absolut imposibilă. Dacă ar ajunge 4 ani de zile, ar fi foarte bine.Eu am observat – și personal sunt adeptul acestui punct de vedere – că, de fapt, este vorba de un statu-quo și geopolitic, și în mare parte și ideologic, un fel de statu-quo asupra declarațiilor de politică externă. Miniștrii noștri să le lase într-o parte și atent să lucreze asupra creării condițiilor social-economice ca această țară să reziste cu tineri, cu burse, cu susținere pentru businessul mic și mijlociu, cu finanțarea proiectelor pentru tineret ș.a.m.d., ș.a.m.d. În acest sens am observat că și prim-ministrul, și președintele ar înclina ca această colaborare, acest pas să fie unul de lungă durată, adică să fie pe durata mandatului, dar aici vedeți că sunt aceste câteva piedici – alegerile prezidențiale, alegerile locale și în general dezvoltarea economiei - o facem cum înțelegem noi economia de piață. Acei care au făcut studii în Occident înțeleg liberalismul într-un fel, acești care cunosc bine economia, dar trebuie să spunem că în echipa președintelui Dodon sunt mai mulți practicieni, care cunosc economia noastră cum a funcționat în perioada sovietică și cum funcționează în perioada de tranziție. Cei mai tineri nu au această experiență, deși ei au studii bune obținute în Occident, însă Harvardul încă nu demonstrează că tu ești un bun economist. Și aceste două grupuri de economiști trebuie să se întrunească, să discute mai direct și nu este de exclus – asta trebuie să se presupună – întâlnirea cu oamenii de afaceri.În general se cere un congres mare al economiștilor, unde s-ar aborda, s-ar analiza toate rezultatele și toate eșecurile economiei noastre în 30 de ani și s-ar vedea, s-ar pune întrebarea: „Ce putem noi propune? Care sunt soluțiile viabile pentru relansarea economiei în următorii 3-4 ani?”. Adică, de fapt, a comunica cu societatea este strict necesar și a comunica, în primul rând, cu oamenii de afaceri, dar, în viziunea mea, trebuie de comunicat foarte mult și foștii guvernanți din 30 de ani, fiindcă toți prim-miniștrii, toți președinții de Parlament, toți viceprim-miniștrii, președinții de comisii parlamentare la noi în țară, oamenii aceștia constituie o elită în orice societate occidentală și cu dânșii se comunică.” ​Europa Liberă: Dar să revenim la necesitatea semnării acestui acord între aceste două entități. În sânul coaliției de guvernare se discută de ceva timp despre semnarea acestui acord în care să fie indicate prioritățile imediate, pe termen scurt și mediu, ale activității guvernării PSRM-ACUM. Credeți că semnarea contează? Și dacă se semnează, nu mai apar neînțelegeri, nu mai apar dificultăți, n-o să mai fie fisuri?Victor Stepaniuc: „Este vorba de un acord, este vorba de acele 15, 20, 30 de puncte pe care noi trebuie să le acceptăm, ambele părți. Dar aceste 15-20 de puncte sunt niște repere. Eu nu exclud că unele din aceste puncte până la urmă nu vor fi îndeplinite, dar în linii mari trebuie urmat acest acord de ambele părți și ele trebuie să conștientizeze acest lucru. Desigur, conflicte vor fi, fiindcă în fracțiunile de dreapta, dar probabil că și la socialiști, sunt oameni care au un pic alte viziuni. Este bine că acolo se vorbește, se dialoghează; nu este bine să-l apostrofăm pe un deputat pentru că el are un alt punct de vedere. Chiar și în cele mai grele timpuri, eu îndrăzneam, și eu, și unii colegii, să aibă alt punct de vedere și niciodată nu am ieșit în public să ne arătăm conflictele, deși ele existau și erau foarte și foarte dure.Dacă în ACUM se găsesc doi deputați care critică unele viziuni, nu trebuie dramatizate lucrurile. Oamenii au dreptul la opinie...În cazul de față, dacă în ACUM se găsesc doi deputați care critică unele viziuni sau niște activități, eu cred că nu trebuie dramatizate lucrurile. Oamenii au dreptul la opinie. Până la urmă, oamenii aceștia au dreptul și să plece de acolo, principial, dacă omul nu este deputat, nu este de acord cu poziția respectivă, dar atâta timp cât el este membru al blocului sau al fracțiunii, viziunea lui trebuie respectată, trebuie încă o dată analizată. Deci, această libertate de opinie există în orice Parlament, de atâta și se vorbește; Parlamentul - acolo unde se vorbește, se spune punctul de vedere. El trebuie să fie argumentat și cât de cât să fie public.”Europa Liberă: Sunt și unele voci care spun că formarea acestei majorități parlamentare a fost necesară cu scopul debarcării de la guvernare a Partidului Democrat, care a fost acuzat de capturarea statului, de uzurparea puterii în stat, iar după asta ar trebui să se facă cărărușă pentru anticipate. Cum vedeți Dvs. declanșarea unor eventuale alegeri parlamentare anticipate?Victor Stepaniuc: „Aceasta nu se exclude. Până la urmă, când se propune semnarea acestui acord, el se întrevede, probabil, ca un acord de lungă durată, care trebuie respectat. Dar dacă discuțiile probabil că se vor îngloda undeva, se vor bloca, se vor sabota, atunci desigur varianta alegerilor anticipate este cea mai reală, adică partidele respective nu au de gând să meargă la niște compromisuri prea mari, au făcut numai niște compromisuri de moment, într-adevăr este așa.Ei, slavă Domnului, au înțeles riscurile cele mai mari pentru țară și guvernarea Plahotniuc a fost cea mai mare problemă în ultimii ani, cu furtul miliardului, cu statul capturat, cu sistemul judecătoresc corupt ș.a.m.d., dar până la urmă această primă etapă de deoligarhizare, de decapturare a statului, de fapt, încă nu s-a sfârșit. Ea, practic, încă nici n-a început...” ​Europa Liberă: Ea va începe odată cu alegerea noului procuror general, probabil.Victor Stepaniuc: „Noul procuror general, dar și schimbarea unor conducători în sistemul judecătoresc... Acolo procedurile sunt mai complicate și dacă noi vrem să respectăm statul de drept, atunci Parlamentul și deputații trebuie să lucreze operativ asupra acestei probleme. Două luni au trecut și eu văd că multe din legile care urmau să fie modificate nu au fost modificate. Parlamentul are totuși în rândul deputaților juriști cu experiență, probabil că ei sunt puțini, dar totuși sunt, și atunci o să trebuiască să lucreze mai repede.Dacă aceste două entități mari, pe de o parte, socialiștii și de alta, ACUM-ul, nu sunt pregătite pentru o variantă de patru ani - eu cred că socialiștii înclină ca ei să aibă perspectivă de patru ani - dar dacă la ACUM sunt și alte viziuni, dar sunt acolo și alte viziuni, atunci desigur că semnarea acestui de acord de colaborare celor de la ACUM poate să nu le fie convenabilă, ca să nu-și lege, cum s-ar spune, viitorul și mâinile cu niște acorduri neclare pentru dânșii.” ​Europa Liberă: Cele mai multe critici se îndreaptă către Blocul ACUM. Ei din toate părțile sunt criticați că au mers în această coaliție cu socialiștii și că se vor compromite pentru un eventual scrutin parlamentar.Victor Stepaniuc: „Sunt criticați desigur de adepții PDM-ului, care au rămas în societate, ei există și foarte mulți dintre dânșii sunt activi. Sunt și radicalii pro-europeni și pro-unioniști căror nu le convine situația actuală, ei au găsit că pot să se relanseze acum activ în politică și să revină în Parlament. Și, desigur, oamenii aceștia nu au interes să aștepte patru ani de zile următoarele alegeri parlamentare, dar ar vrea alegeri anticipate. Manevra lor este foarte clară.Eu cred că totuși Blocul ACUM are un rating destul de înalt și el nu și-a pierdut această autoritate, lumea investește în ei așteptări foarte mari, până ce greșeli, boroboațe mari nu sunt făcute. Mai departe urmează să vedem. Critici sunt și asupra socialiștilor, e aceeași problemă – lumea așteaptă niște rezultate mai mari. Alții îi critică că i-au cedat tot Guvernul dnei Maia Sandu...”Europa Liberă: Alții spun că toată puterea se concentrează în mâna dlui Dodon.Victor Stepaniuc: „Eu cred că pozițiile principale într-o republică parlamentară totuși se află la Guvern, iar Maia Sandu a primit Guvernul, până ce astăzi Parlamentul o susține foarte activ pe absoluta majoritate a proiectelor de legi. Lucrurile sunt echilibrate, eu așa văd că ele sunt echilibrate. În condițiile actuale poate mai perdanți sunt socialiștii, care au 35 de mandate, dar nu controlează ministerele cheie. Sunt lucruri de politică externă care, după câte eu văd, ministrul actual de Externe, ca și ministrul precedent de Externe, nu le coordonează cu Președinția. Haideți să citim Constituția.Când există această dualitate de viziuni asupra geopoliticii, lucrurile trebuie desigur coordonate...Deci, problemele de politică de externă, de fapt, se coordonează cu președintele, fiindcă el este al doilea cap al politicii externe în Republica Moldova, adică prim-ministrul și ministrul, pe o parte, adică Guvernul pe de o parte, și președintele, pe altă parte. Lucrurile, în condițiile actuale, când există această dualitate de viziuni asupra geopoliticii, desigur trebuie coordonate. Dar dacă nu se coordonează, atunci cum putem vorbi că președintele are o putere mai mare asupra actualei guvernării? Până ce nu este.” Europa Liberă: Despre puterea dlui Dodon se spune că a revenit SIS-ul în subordonarea sa, are Ministerul Apărării, are omul său la Moldova-Gaz, la CNA și lista poate fi continuată.​Victor Stepaniuc: „Puterea unei țări cum este Republica Moldova nu rezidă în controlul asupra Armatei Naționale, mai mult ca atât, asupra SIS-ului, o structură care trebuie de mult reorganizată. Trebuie de clarificat care sunt interesele naționale și cum ele trebuie apărate, fiindcă mulți oameni de acolo, în viziunea mea, în general nu înțeleg aceste lucruri. Eu consider că puterea principală a țării noastre este totuși în a restabili acum bunele relații cu vecinii și a revigora economia. Și asta în mare parte se află în mâinile Guvernului, desigur împreună cu Parlamentul, împreună cu președintele. Așa că din acest punct de vedere eu consider că este un echilibru la ziua de astăzi și guvernanții, și conducerea Parlamentului, Guvernului și Președinției trebuie să mențină această stare de echilibru, dar desigur merită să existe un acord.Pentru că acordul o să-l semneze în numele celor de dreapta, probabil, prim-ministrul și dl Năstase, în numele celor de stânga – probabil că dna Greceanîi și dl președinte; poate fără președinte, dar în tot cazul – 3-4 persoane. Aceste 3-4 persoane sunt persoane cu autoritate mare în politica moldovenească și cu autoritate mare în partidele respective. Și atunci, cei mai mici în fracțiune trebuie să se conformeze și să mențină un statu-quo, să mențină echilibrul, să se dezică de unele declarații publice și, chiar dacă au de discutat, să discute în interior.Este o majoritate parlamdentară, o coaliție neobișnuită...Eu de ce spun că trebuie să existe o anumită confidențiale? Pentru că este o majoritate parlamdentară, o coaliție neobișnuită. Noi, în Moldova, aici și mai ales țările ex-sovietice nu au o așa experiență. Noi suntem în sensul acesta unici. De fapt, Republica Moldova este ca o țară care are un pionier – o așa coaliție în spațiul ex-sovietic. Este o experiență nouă. Avem cultura noastră, noi suntem cam ambițioși, nouă ni se pare că știm adevărul în ultimă instanță, de multe ori nu știm a căuta compromisuri și nu știm a vedea interesul de viitor al țării. Deci, asta e o experiență nouă și pentru politicieni, dar dacă ei o să poată să depășească, să treacă prin această experiență, mai mult ca atât, să demonstreze alegătorilor și niște rezultate, eu cred că va fi bine.”

