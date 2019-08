PDM cere anularea ordonanței procurorului general Dumitru Robu

PDM cere anularea unei ordonante a procurorului general, Dumitru Robu de initierea dosarului penal privind uzurparea puterii in stat. Democratii considera ordonanta respectiva, ilegala. In caz contrar, o va ataca in judecata.

