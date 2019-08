Cat au castigat angajatii din asigurari in luna iunie?

In luna iunie 2019, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare decat in luna precedenta, insa in activitatea de (re)asigurari si pensii private castigul angajatilor a fost in usoara scadere fata de luna mai, insa putin mai mare decat in urma cu un an, iese din informatiile publicate de INS - Institutul National de Statistica.

