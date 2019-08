Deşi are probleme de sănătate, Casillas rămâne în lotul echipei FC Porto şi în sezonul viitor

13:20

Uniunea Europeană (UE) va fi singura vinovată de un Brexit fără acord (”no deal”), acuză ministrul britanic de Externe Dominic Raab, cerând astfel Bruxellesului să redeschidă negocierile, relatează Euronews. Raab îndeamnă UE să revizuiască acordul Brexitului încheiat cu precedentul Guvern britanic al Theresei May, şi anume cu privire la problema ”plasei de siguranţă” (””backstop”), un dispozitiv de ultim recurs, menit să evite reimpunerea unei frontiere fizice la frontiera irlandeză. Europenii refuză să renegocieze acest acord. ”Dacă poziţia UE este că acordul retragerii nu poate fi modificat - fie că e vorba de adăugări sau suprimări - şi aceasta este poziţia lor azi, atunci să fim realişti: ei vor lua decizia ca Regatul Unit să plece fără acord şi este o responsabilitate pe care vor trebui să şi-o asume”, a acuzat noul şef al diplomaţiei britanice. ”Nouă ne-ar plăcea un acord, dar «backstopul», în forma sa actuală, este antidemocratic şi va trebui suprimat”, a cerut el. Premierul Boris Johnson îndeamnă UE să dea dovadă de ”bun simţ” şi să accepte să redeschidă negocierile. El ar putea convoca alegeri generale în Regatul Unit după Brexit, prevăzut la 31 octombrie, în cazul în care pierde încrederea Parlamentului, la începutul lui septembrie. În precedenta legislatură, Parlamentul nu a ratificat acordul negociat de Theresa May. Însă deputaţii au respins în mai multe rânduri un Brexit fără acord şi ar putea să i se opună lui Boris Johnson în cazul în care discuţiile cu Bruxellesul rămân într-un punct mort.