FALS: Federației Ruse îi revin 80-90% din exporturile Republicii Moldova

10:15

Un panou informativ despre eficiența energetică, util ca material didactic, un lot de carte ecologică și o prezentare tehnică privind confecționarea unui colector solar în condiții de casă au ajuns la Liceul ”Mihai Eminescu” din Ungheni.”Fiind la un seminar în Chișnău, la începutul săptămânii curente, am decis că ar fi bine să ofer instituției respective materialele informative pe care le am la dispoziție. La ora actuală, sunt numeroase oportunități de eficiență energetică, pe care lumea nu le cunoaște ți, implicit, nu beneficiază de ele. Sper că materialele pe care le-am oferit vor fi utile”, a spus Gheorghe Șova, președintele AO ”Alianta între generații” din Fălești, de unde a și venit donația.Fiind întrebat de ce a ales anume Ungheniul și, în mod special, Liceul ”Mihai Eminescu”, dânsul a explicat , că, per total, Asociația a avut la dispoziție 32 de panouri, fiecare dintre ele costând 800 de lei. ”La Fălești am donat 9 panouri, am oferit panorui și la Bălți, Edineț, Briceni. Ultimul din cele 32 de panouri am decis să-l ofer Ungheniului. De ce Liceului ”Mihai Eminescu”? Pentru că directorul este profesor de fizică și, cu siguranță, va ști cum să utilizeze informația ce se conține atât pe panou, cât și în cărțile oferite”, a spus Gheorghe Șova, care este și membru al Retelei regionale de eficiență energetică CLEEN, din care fac parte ONG-uri din Ucraina, Republica Moldova, Georgia si Armenia.Activitatea respectivă este organizată în cadrul micro-proiectului “Higher Engineering for Ecologically Sustainable Industrial Development”, în cadrul proiectului WECF "Managementul și dezvoltarea rețelei de eficiență energetică CLEEN", finanțat de WECF (Women engage for a Common Future) și Naturstrom Stiftung și GLS Treuhand.