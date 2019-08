Reacția lui Marian Lupu după ce i s-a cerut demisia de la Curtea de Conturi

15:00

„Cu toții am văzut discuțiile dintre Plahotniuc și Dodon și am fost șocați de acestea. De aceea PUN a depus ieri un denunț penal la PG contra președintelui Dodon. Mi s-a părut de bun-simț afirmația premierului Maia Sandu conform căreia anchetarea lui Dodon trebuie să fie realizată de un procuror general nou, independent. Dat fiind faptul că de câteva zile există un procuror general interimar am depus acest denunț. Cred că declanșarea sau nedeclanșarea urmăririi penale a lui Igor Dodon va fi hârtia de turnesol a imparțialității justiției. Informațiile apărute în presă sunt suficiente pentru suspendarea și anchetarea președintelui Dodon”, a declarat președintele PUN, Anatol Șalaru. Politicianul a adăugat că speră ca ancheta să fie independentă: „Nedorința actualei Guvernări de a iniția o anchetă pe numele lui Dodon se punea pe umerii faptului că procuratura era condusă de oamenii lui Plahotniuc.