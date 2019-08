O rachetă Atlas V, lansată cu succes de NASA

14:00

Este modul nostru de a fi și așa vom rămâne. Desigur, democrația este fragilă. Însă aceste divergențe nu pot fi piedici în calea scopului care ne-a determinat sa avem o înțelegere între ACUM și PSRM. Dacă vrem să resetăm procesele democratice, să creăm instituții independente, atunci haideți să nu căutăm pretexte pentru a complica o situație dificilă. Am mai spus acest lucru – asigurarea unei justiții independente, așa încât procurorii și judecătorii să apere legea și oamenii, nu politicienii corupți, este prioritatea noastră. Fără acest lucru, nu se va putea merge prea departe în niciun domeniu. Este o linie roșie pentru Guvern și vom îndeplini această promisiune, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Pe lângă acest răspuns, Maia Sandu a scris pe pagina de socializare: „Vreau să vin cu 3 mesaje astăzi. În primul rând, mă adresez colegilor mei, deputaților din blocul ACUM – calea pe care o parcurgem pentru a asigura că țara noastră intră în normalitate, o normalitate a bunului-simț, întâi de toate, este una dificilă. Trebuie să rămânem atenți la misiunea noastră și să nu transformăm lupta cu hoția și corupția în luptă de orgolii. Pe cei confuzi din blocul ACUM îi rog să nu încurce libertatea de exprimare cu vorba goală. Aveți de ales - fie participați la schimbare și vă asumați o muncă extrem de dificilă, fie continuați să nu faceți nimic și să inflamați societatea cu nevoile propriului ego. Ce am ales noi să facem nu e din confort sau plăcere, dacă am fi căutat să ne fie plăcut, eram astăzi în altă parte. Nu pentru aplauze am venit. Am venit să scoatem gunoiul din țară, iar gunoiul miroase urât. Și este nevoie de oameni care sunt gata să-și murdărească hainele pentru curățarea țării de gunoi. Să ne alocăm mai puțin timp pentru declarații înfierbântate și mai mult pentru lucru. În al doilea rând, mă adresez celor din PSRM. Am decis să unim forțele noastre din parlament pentru a elimina căpușa distructivă Plahotniuc. Am trecut peste neînțelegeri și peste diferențe de viziune, pentru că știam că dacă regimul rămâne încă un pic, din țară nu va mai rămâne nimic. Noi, cei din ACUM, credem în democrație. Noi credem că este firesc și chiar necesar ca într-o democrație să existe opinii diferite, să existe contradicții și dreptul de a nu fi de acord. Este modul nostru de a fi și așa vom rămâne. Desigur, democrația este fragilă. Însă aceste divergențe nu pot fi piedici în calea scopului care ne-a determinat sa avem o înțelegere între ACUM și PSRM. Dacă vrem să resetăm procesele democratice, să creăm instituții independente, atunci haideți să nu căutăm pretexte pentru a complica o situație dificilă. Am mai spus acest lucru – asigurarea unei justiții independente, așa încât procurorii și judecătorii să apere legea și oamenii, nu politicienii corupți, este prioritatea noastră. Fără acest lucru, nu se va putea merge prea departe în niciun domeniu. Este o linie roșie pentru Guvern și vom îndeplini această promisiune. În al treilea rând, vreau să vin cu un mesaj către cetățeni. Noi ținem minte de ce am venit. Vă garantez că nimeni nu s-a așezat confortabil în fotolii, uitând de promisiuni. Echipa mea este o echipă de profesioniști integri și, poate ceva nou pentru guvernările din Moldova, o echipă de oameni cu bune intenții, cu intenția clară de a lucra pentru oameni. Noi am venit pentru că vrem și știm cum să creștem nivelul de viață al cetățenilor. Însă pentru a reuși acest lucru, trebuie să avem o justiție echitabilă și să facem dreptate. Pilonul central, la început de cale, pentru a face dreptate este Procurorul General. Știm că doriți să grăbim acest proces. Acum Procurorul General este ales, după lege, de Consiliul Superior al Procurorilor. Însă nu putem lăsa CSP-ul actual să aleagă noul Procuror, căci știm cine sunt membrii CSP. Căutăm soluții legale ca următorul procuror să fie cu adevărat independent, să înceapă a pedepsi hoții și să reformeze ireversibil procuratura. Foarte curând vom veni cu aceste soluții și vă promit că nu vom ceda în lupta pentru justiție." Încep să apară tot mai multe fisuri în coaliţia de guvernare. Un deputat PSRM (Vlad Bătrîncea - n.n.) este nemulţumit de declaraţiile exponenţilor blocului ACUM şi se întreabă de câţi deputaţi mai dispune coaliţia. „Bine punctat". Igor Dodon îl susţine pe Vlad Bătrîncea, în ceea ce ţine divergenţele din interiorul majorităţii parlamentare