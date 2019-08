Reconstrucţia Scărilor de granit de la Valea Morilor s-a finalizat

19:40

„Am avut, am lucrat toată viaţa, toată viaţa, toată familia, tot a ţinut acolo. Acasă te temi să ţii că te fură bandiţii, fiecare a doua casă se fură. Am ţinut la dânşii, am plătit pe lună, ca să fim încredinţaţi. Şi până la urmă ne-au furat ei singuri pe noi”, a declarat o femeie. „Oare chiar nu pot rezolva această problemă. De ce trebuie de adus problema la aşa o stare. De ce trebuie ca noi toţi să ne aflăm în asemenea situaţie de risc”, a declarat un bărbat. La protest au participat şi reprez...