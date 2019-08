Irina Vlah ii cere lui Dumitru Robu sa-l demita pe procurorul UTA Gagazia. Bascanul sustine ca acesta ar fi fost numit de democrati - VIDEO

20:30

La un pas de tragedie. O fetita a fost filmata in timp ce alearga printre masinile aflate in trafic, in capitala, grabita sa-si prinda cainele care s-a rupt din lesa. Un caz similar s-a intamplat si ieri, cand doi copii au fost cat pe ce sa fie striviti de o masina in timp ce traversau neregulamentar - VIDEO