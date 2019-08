(foto) Cinema în aer liber. Ce filme autohtone vor fi proiectate astăzi la DAC Film Fest

21:15

O masă grecească întotdeauna va ieși în evidență, datorită varietății de gustări care sunt servite. Pe lângă supe și mâncăruri reci, numite „mezedes”, de la o masă în stil grecesc niciodată nu vor lipsi măslinele, brânzeturile, dar și iaurtul. Verdețurile sunt tipice acestei bucătării, întrucât adaugă un plus de gust în orice mâncare, cum ar fi: menta, oregano, usturoiul, ceapa, fenicul și altele. Articolul (foto) Best Of: Spanacopita, Zasiki sau Giros pita. Lista localurilor cu specific grecesc din capitală apare prima dată în #diez.