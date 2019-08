Viorel Furdui: „Aceste influențe asupra aleșilor locali, de fapt, sunt consecința unei situații mult mai grave”

16:10

Dorian Răilean, portar la FC Petrocub Hîncești, a dezvăluit ce salariu are în calitate de fotbalist în Moldova. „Am salariu oficial 6,700 lei – 7 mii de lei. Și mai sunt premii pentru meciuri etc.”, a spus el, într-un interviu pentru „Creatlon”, precizând că s-a referit la salariul minim al unui fotbalist care are contract, […] Post-ul Portarul de la FC Petrocub Hîncești a dezvăluit ce salariu are un fotbalist în Moldova apare prima dată în Provincial.