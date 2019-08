După ce A PLECAT de la Canal 2, o jurnalistă dezvăluie „latura pe care o cunosc doar cei care lucrează în televiziune”: „Tare sper să nu mă coste prea mult”

13:40

Bloggerița Cristina Surdu, stabilită în Italia, a anunțat despre lansarea unei noi colecții ce-i poartă numele. E vorba de obiecte de uz casnic, informează SHOK.md „Am creat a doua colectie cu numele meu, doar ca data aceasta in colaborare cu Lucio Verso . Excat un an in urma, in august lansam prima mea colecție de […]