PSRM insistă pe semnarea de urgență a unui acord politic cu ACUM

Autorul atacului armat de la Dayton, care s-a soldat cu noua morti in noaptea de sambata spre duminica in orasul din nord-estul SUA, era un alb de 24 ani si printre victime se afla si sora lui, au anuntat autoritatile locale. „Atacatorul a fost Connor Betts, alb, in varsta de 24 de ani”, a declarat […]