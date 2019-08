Atenție, soferi! Unde sunt amplasate radarele rutiere astăzi

10:15

„Important cu toții (presedenție, parlament, guvern, deputați din PSRM și ACUM) să înțelegem că avem șansa istorică sa schimbam lucrurile spre bine și sa lansam o nouă etapă in istoria modernă a Republicii Moldova. Dar pentru aceasta trebuie sa dăm dovadă de înțelepciune și maturitate politică. În fața majorității parlamentare, guvernării există provocări multiple: 1. Riscuri de ordin economic-bugetar (in primul rind energetic), necesitatea promovarii reformelor sociale și economice veritabile. Să nu uităm că oamenii așteaptă salarii și pensii mai bune, iar antreprenorii sunt gata sa deschidă noi locuri de munca și sa achite impozite daca vor avea un partener consecvent și onest in persoana instituțiilor statale. Important ca odată cu restabilirea relațiilor cu partenerii financiari externi (FMI, Banca Mondiala și alții) să nu uitam de interesul național, deoarece acordurile cu aceste instituții trebuie sa fie privite ca instrumente de sporire a calității vieții cetățenilor Republcii Moldova și nu de dragul existentei acordurilor. Dacă aceste acorduri nu ne permit să atingem aceste obiective atunci trebuie renegociate și revăzute. 2. Reformele în justiție, procuratură și organele de ancheta. Sunt convins că exista voința politica in promovarea acestor reforme, însă aici trebuie sa fim foarte atenți - nu toți care activează in aceste domenii sunt persoane compromise și neprofesioniste, iar trecerea acestor instituții sub control extern reprezintă riscul major pentru statul noastru. 3. Alegerile locale din 20 Octombrie, care in premiera după mulți ani trebuie sa aibă loc democratic și transparent intr-o atmosfera de lupta onesta și profesionista fără implicarea factorului geopolitic ca element de baza al luptei politice. 4. Scoaterea din captivitatea a instituțiilor de stat ce au mai rămas sub controlul fostei guvernări, depistarea și numirea celor mai competente persoane pentru funcții înalte de stat. Iar aici nu trebuie sa facem exces de zel cu unele concursuri de dragul concursurilor. Avem oameni buni, integri, onești și profesioniști aici acasă. Trebuie sa le oferim oportunitatea să se manifeste in interesele țării. 5. Promovarea unei politice externe echilibrate. Toți partenerii externi atit din Est cit și din Vest sunt importanți și strategici pentru noi. Nu trebuie să prioritizam pe cineva sau să subminăm rolul cuiva, ci sa implementam și să dezvoltam toate acordurile deja semnate în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Eu sper și cred ca vom face fata acestor riscuri și provocări. Riscurile politice exista pentru fiecare din noi ..., însă îi îndemn pe toți din conducerea țării sa fim in primul rînd oameni de stat si apoi oameni politici.”, scrie Igor dodon pe pagina de facebook distribuind o postare a „colegului” Vlad Batrîncea.