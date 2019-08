Rogers Cup | Halep joacă în optimi cu adversara pe care și-o dorea / Reacţia presei internaţionale după victoria chinuită a Simonei Halep

17:40

In epoca “Facebook-ului oficial” si a status-urilor cu selfie-uri, devine din ce in ce mai obisnuit sa postam frecvent despre viata noastra si chiar despre relatia noastra de cuplu. S-a creat o perceptie comuna conform careia, daca un lucru important din viata noastra nu se regaseste si in mediul virtual, acel lucru, cel mai probabil, nu s-a intamplat niciodata.Daca ne gandim la social media ca la echivalentul pietei publice moderne, locul unde sunt facute anunturile, este postata informatia si unde comunitatile sunt legate prin experiente impartasite, atunci este oarecum logic sa fim inclinati spre a ne impartasi bucatile de viata pe care le consideram ca fiind demne de documentat.