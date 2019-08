Relaţiile dintre India şi Pakistan se deteriorează din nou. Cele două puteri nucleare suspendă comerțul bilateral

15:40

În contextul discuțiilor despre fenomenul știrilor false, tot ma iprezent în ultima perioadă în Republica Moldova, dar și pe mapamond, am decis să testăm cetățenii: am inventat decizii ale autorităților și i-am rugat să le comenteze. Haideți să vedem câți ne-au crezut, mai ales că am atribuit unor instituții prerogative pe care nu le au.