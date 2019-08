Rămăşitele fosilizate ale unui papagal uriaş, care măsura aproape un metru, descoperite în Noua Zeelandă

20:00

Responsabilii festivalului, care se va desfăşura în perioada 28 august - 7 septembrie la hotelul Lido, au dezvăluit şi un alt film care va fi prezentat la Mostra: documentarul 'Beyond The Beach - The Hell &The Hope', al regizorului britanic Graeme A. Scott. Ambele filme vor fi vizionate în afara competiţiei la secţiunea Sconfini. Potrivit organizatorilor, Spike Lee, care nu concurează cu niciun film la festival, îl va însoţi pe Nate Parker în timpul proiecţiei şi amândoi vor fi discuta cu publicul după proiecţie. Responsabilii au anunţat totodată că regizorul american Terence Nance - prezent cu filme ca „An Oversimplification of Her Beauty”, „Swimming in Your Skin Again” şi „Univitillen” la festivalurile de la Sundance şi de la New York - va face parte din juriul Premiului Veneţia Opera Prima-Luigi De Laurentiis. Restul juriului este compus din cineastul sârb Emir Kusturica, realizatoarea italiană Antonietta De Lillo, actriţa tunisiană Hend Sabry şi producătorul american Michael J. Werner. „American Skin” este cel de-al doilea lungmetraj al actorului, scenaristului şi producătorului american Nate Parker, care a debutat în 2016 cu filmul „The Birth of a Nation”, prezentat la Festivalul de Film de la Sundance, unde a câştigat Premiul Publicului şi Marele Premiu al Juriului. Cea de-a 76-a ediţie a Mostrei de la Veneţia va avea loc între 28 august şi 7 septembrie, iar juriul Secţiunii Oficiale va fi prezidat de realizatoarea argentiniană Lucrecia Martel. Anul acesta vor fi recompensaţi cu un Leu de Aur onorific cineastul spaniol Pedro Almodóvar şi actriţa britanică Julie Andrews.