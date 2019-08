Contrabanda la frontieră cu alcool etilic, în atenția Guvernului

16:30

O inițiativă de suflet a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- Izvorâtorul de Mir” sucursala Botoșani este de a reuși să cinstească militarii veterani de război care au rămas în viață, unii cu sechele pentru tot restul traiului. Astfel, atât sucursala AMVVD Botoșani împreună cu primarul comunei Băluşeni, subprefectului Daniela Lozneanu, reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Cercului Militar, Garnizoanei Botoşani, Asociaţiei „Cultul Eroilor”, cât şi Consiliul Local al Primăriei Băluşeni au sărbătorit frumoasa vârstă de 100 de ani a veteranului de război, căpitanul Laurențiu Dorftei. „De la înființarea asociației și până acum am luptat pentru a păstra valorile neamului, pentru a cinsti și omagia eroii României, pentru a avea dreptul la un trai decent și de a fi respectați de către societate așa cum se întâmplă în celelalte state membre NATO. Militarii, fie ei de război sau ai teatrelor de operații, sunt învățati cu ordinea și disciplina, sunt patrioți, au în sânge respectul față de tricolorul României, respectul de neam și de valorile acestei țări, nu de puține ori, s-au avântat în luptă, chiar și cu prețul vieții, pentru ca în țara noastră copiii să aibă liniște și pace, o copilărie fără războaie și atacuri sinucigașe”, ne declară vicepreședintele AMVVD, coordonatorul sucursalei AMVVD Botoșani. Rând pe rând, membrii sucursalei AMVVD Botoșani, oficiali şi cadre militare l-au salutat, şi-au manifestat aprecierea și respectul faţă de eforturile pe care căpitanul Laurenţiu Doroftei le-a depus pe perioada marii conflagraţii, faţă de omul care şi-a pus viaţa în linia întâi pentru libertatea acestei ţări şi, în cor, i-au cântat „La mulţi ani”. Așa cum este tradiția, sărbătoritul s-a bucurat și de cadouri, primind torturi, flori, diplome, steaguri şi eşarfe tricolore dar şi o icoană cu Maica Domnului, care l-a ocrotit pe perioada războiului şi nu numai. Poate cel mai important însă, căpitanul a primit recunoştinţa mult meritată, un moment emoţionant fiind semnat de președintele sucursalei AMVVD Botoșani, lt. colonelul Sorin Ioan Ciobanu - locţiitorul comandantului Garnizoanei, care a simţit nevoia să îngenuncheze în faţa veteranului de război, înţelegând poate altfel decât întreaga audienţă situaţiile prin care domnul Laurenţiu a trecut, ororile pe care le-a trăit şi eforturile sale de a depăşi traumele căpătate în urma războiului. O poveste a vieții de veteran Căpitanul Laurenţiu Doroftei nu are o poveste de viață simplă, ci cu multe încercări. Acesta a luptat pe front cu Regimentul 6 Vânători, începând din 1942, timp în care i-au şuierat multe gloanţe şi obuze „pe la ureche”. A reuşit să scape nevătămat de cele mai multe ori însă într-o zi, norocul nu i-a mai surâs şi a fost lovit. Şi acum mai poartă urmele acelei accidentări, având o schijă în picior. Căpitanul a luptat până în 1944, când a fost capturat şi trimis într-un lagăr din Siberia iar drumul până acolo a fost unul anevoios. Atât el cât şi camarazii lui au mers mai mult pe jos, îndurând foame şi sete. De nevoie, aceştia ajunseseră să mănânce tot ce puteau găsi pe drum. Nici în lagăr viaţa nu a fost mai uşoară, mai ales că militarul român a fost ţinut prizonier timp de 11 ani, până în 1955. A îndurat foame, frig, și-a pierdut degetele mari de la picioare degerându-i, a fost trimis la muncă în mine, povesteşte căpitanul care este de părere că la muncă îi era mai bine pentru că aşa se mai putea încălzi. După ce a săpat de prizonierat şi s-a întors acasă, la Băluşeni, unde şi-a întemeiat o familie şi o gospodărie în adevăratul sens al cuvântului. Acum, după decesul soţiei, căpitanul Laurenţiu Doroftei se bucură în continuare de o familie frumoasă, care îi este mereu alături. Are doi fii, patru nepoţi şi tot atâţia strănepoţi. Este bucuros și luptă în continuare cu problemele de sănătate, asa cum îi stă bine unui militar român. Nu se lasă uşor, pentru că este un luptător, aşa cum a fost toată viaţa sa. „De la veterani pentru vetetani” A crescut alături de eroi, a învățat ce înseamnă liniștea și pacea adusă de militarii români, veterani de război. A crescut și a prețuit haina militară pe care a și îmbrăcat-o. Locotenent-colonelul Sorin-Ioan CIOBANU – președintele sucursalei AMVVD BOTOȘANI a înțeles că este dator de a păstra liniștea copiilor români și, așa cum a învățat de la eroi a luptat în războiul zilelor noastre, în teatrele de operații. Fost combatant al teatrelor de operații Afganistan, unde a purtat cu cinste simbolurile naționale și a reprezentat țara, instituția și urbea botoșăneană, s-a evidențiat în mod exemplar pe timpul desfășurării celor șase misiuni externe, primind numeroase distincții din partea partenerilor de coaliție printre care amintim: Emblema de Onoare a Forţelor Terestre; Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate etc.. În momentul de față, la nivelul județului, este militarul cu cea mai mare experiență în teatrele de operații. Experiența sa a ajutat numeroase contingente străine dislocate în România, fiind nominalizat de a pregăti militari NATO pentru introducerea lor în teatrul de operații Afganistan. Veteranul, nominalizat ca și locțiitor al comandantului Garnizoanei Botoșani, s-a alăturat Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- Izvorâtorul de Mir” unde, în luna iunie, a fost numit președintele sucursalei AMVVD Botoșani. Cu dorința de a lupta mai departe pentru cei care ne-au făcut să fim mândri că suntem români, pentru că au cinstit tricolorul, pentru că au făcut pentru imaginea României în lume mai mult decât ambasadorii, pentru cei ce au rămas cu urmele războiului pe corp și pentru memoria camarazilor căzuți la datorie în teatrele de operații, lt. colonelul Sorin Ioan Ciobanu s-a alăturat AMVVD-ului în construirea CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REFACERE (C.R.R.V-A.M.V.V.D.) din România a militarilor veterani care au rămas în viață și cu sechele pentru tot restul zilelor, având ca scop recuperarea fizică și psihică atât a celor răniți în teatrele de operații, a celorlalți membri ai asociației, a vaduvelor și copiilor orfani ai militarilor căzuți la datorie, cât și a familiilor acestora. „Sunt mulți veterani care au suferit amputări, paralizii sau alte mutilări în TO și au încă nevoie de alinarea durerii, de recuperare, refacere şi tratament. Au nevoie disperată de un centru unde ei să poată fi tratați până la sfârșitul vieții. Luptăm, aici, acasă, cu orice preț, pentru alinarea durerii. Am luptat și vom lupta mereu pentru binele oamenilor, al copiilor din țara asta. Ne-am însușit jurământul depus și, indiferent de vremuri sau stare, noi, veteranii, cei care știm prea bine cum este să stai cu lunile într-un spital, departe de familie, ce este suferința de trup sau suflet, ne-am adunat, unit, să continuăm „războiul”. Un „război” pe timp de pace care trebuie câștigat cu orice preț, cu orice sacrificiu. Nu ne vom lăsa niciodată! Colegii mei, de la sucursala AMVVD Bacău pregătesc acum a zecea ediție a spectacolului- caritabil „SUFLET DE EROU”. Veteranul Raul Simion - președintele sucursalei AMVVD Bacău încearcă, în acest spectacol, prin filmulete pe care le va difuza, să arate cetățenilor acestui neam ce înseamnă teatrul de operații. Evenimentul invită comunitatea care conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest miraj al perceperii lumii și a perceperii valorilor, o filă de istorie încă nescrisă. Împreună susținem veteranii! ” , ne spune președintele sucursalei AMVVD Botoșani Sorin Ioan Ciobanu.