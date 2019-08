Ea e primul model transsexual de la Victoria’s Secret! A fost angajată cu scandal

14:10

Actrița Victoria Roşca, autoarea vlogului „Zâmbărele”, 3 ani în urmă a plecat în Italia, însă acolo nu a „gustat ceva mai bun” și a decis să revină acasă, iar acum are mai multe activități aici, informează SHOK.md. „Am fost în Italia, acum trei ani, de acolo am pornit și vlogul „Zîmbărele”. Am avut atunci o […]