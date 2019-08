LIVE VIDEO / 07 august, ora 13:00 / Ședință de Guvern - Care este ORDINEA de zi

09:40

De multe ori poate fi destul de dificil sa iei cu tine animalul de companie atunci cand pleci in vacanta. Si din acest motiv trebuie sa te asiguri ca acestuia ii va fi cat mai confortabil pana tu te vei intoarce.Exista mai multe optiuni pentru a te asigura ca animalul tau de companie este in siguranta cat timp tu esti plecat in vacanta. Iar cea mai buna alegere depinde de nevoile acestuia.