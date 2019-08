Fotografia lui Ilan Șor a fost afișată pe panoul cu infractorii dați în căutare din fața Inspectoratului de Poliție Bălți

12:50

„Ieri la ușa unui birou din Parlamentul Republicii Moldova l-am întâlnit pe călăul și comandatorul principal al fabricarii celor șase dosare penale împotriva mea și punerea mea ulterioară la închisoare. Vorba este de fostul ministru de Interne , actualul deputat al Partidului Democrat Alexandru Jizdan. Am așteptat această clipa 9 luni de chin si osândă. Nu cred că este necesar să vă redau ceea ce am simțit ieri dupa cele trei inchisori prin care am fost târât la doleanța acestui individ. Nu a av...