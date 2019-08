Făcea curat într-atât de „bine”, încât din casă dispăreau bijuterii din aur și bani. O menajeră de 40 de ani, cercetată penal pentru furt din locuință

22:00

O scenă care pare a fi desprinsă din filmul de acțiune The Fast and the Furious a fost surprinsă la Londra, unde un adolescent a reușit să avarieze 11 automobile de lux într-o competiție de mașini cu prietenul său. Accidentul s-a produs noaptea, într-un cartier select din capitala Marii Britanii. Potrivit presei britanice, minorul a … Articolul video | Câteva secunde și 11 mașini de lux au fost făcute praf. Isprava unui șofer minor din Londra care s-a luat la întrecere cu prietenul său apare prima dată în ZUGO.