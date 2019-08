CEC va cheltui circa 12 milioane de lei pentru organizarea alegerilor parlamentare noi | VIDEO

21:10

Echipa Națională de Fotbal a Moldovei are un nou antrenor interimar. Acesta este Simion Altman care spune că scopul său este de a crea o echipă puternică și mereu gata de luptă. „Sarcina pe care o am acum este de a forma o echipă prietenoasă și aptă de luptă. Mai exact, să creez premise pentru … Articolul Echipa Națională de Fotbal a Moldovei are un nou antrenor interimar | VIDEO apare prima dată în TVC.