CNA a demarat investigaţii în cazul grădiniţei nr. 177 din Chișinău

Prim-ministrul britanic Boris Johnson nu are intenţia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeană, iar scenariul său central de lucru este un Brexit fără acord, au declarat diplomaţi europeni, citaţi marţi de cotidianul The Guardian, conform Agerpres. „A fost evident că Regatul Unit nu are un alt plan. Nu există nicio intenţie de […]